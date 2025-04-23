Над Сумами нависла огромная российская группировка

Анатолий Лапин.  
23.04.2025 13:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Сюжет дня, Украина


Результатом атак ВСУ на российское приграничье стало формирование мощного ударного кулака ВС РФ.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Результатом атак ВСУ на российское приграничье стало формирование мощного ударного кулака ВС РФ. Об...

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Лапин раскритиковал украинское военное и политическое руководство, посчитав, что решение о вторжении на Курщину и Белгородчину было провальным.

«Сев в оборону, мы тем самым сделали историю, которая называется северокорейские солдаты плюс накопление 67 тысяч войск. То есть сегодня над Сумщиной висит кулак в размере 67 тысяч. Ну, извиняюсь, это дохрена. Это если так перевести, треть всего личного состава, который был задействован в первые дни полномасштабного вторжения. Там было 170 тысяч, это вместе с Мариупольским направлением, с Крымом, с Херсоном, с Черниговом, с Сумами и Киевом.

То есть 170 тысяч плюс резервы до 250 тысяч. Ну а сейчас имеем 67 тысяч только на Сумщине. И тогда, когда Зеленский вышел и сказал, что мы срываем их планы, разбиваем их кулак путем атак на Белгородщину, какого-то там рейда, ну и что, разбили? То есть понимаешь, я – сторонник взвешенной подачи информации, но если мы вследствие кровопролитных боев вынуждены покидать позиции, то надо так и говорить, что замысел был провален», – заявил Лапин.

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