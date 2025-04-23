Результатом атак ВСУ на российское приграничье стало формирование мощного ударного кулака ВС РФ.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Лапин раскритиковал украинское военное и политическое руководство, посчитав, что решение о вторжении на Курщину и Белгородчину было провальным.