Бусификация людей на фронт и запрет русского языка на Украине – это якобы лишь «нарративы московской пропаганды», которые ничего не имеют общего с реалиями.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила украинская писательница-русофобка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, мы просто вдребезги проигрываем информационную войну Московии. И этот канал «Фридом» на москальском языке, который вещает на весь мир, он проигрывает в сухую москальской пропаганде. Я дружу с многими художниками, актёрами, режиссёрами, которые сегодня ездят за границу, и обязательно у них завязывается разговор про Украину. И каждый, кто приезжает из Европы, их мысль сводится к одному – московское ИПСО работает в этих странах безупречно, потому что граждане этих стран расспрашивают у нас о ситуации на Украине, обращаясь к нам москалькими нарративами. «А, у вас же там людей на улицах ловят?». Начинаешь объяснять, что у нас не ловят людей, мы идём их защищать, если бы мы не защищали, то мы бы здесь не сидели так спокойно. «А, у вас же там преследовались по языковому признаку москворотые?». Ну, они не так их называют. Но мы же понимаем, что это абсолютно москальский нарратив, потому что никто у нас не преследует. Мы бы хотели бы преследовать, но мы видим у современной власти, как они преследуют», – вещала Ницой.