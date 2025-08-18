«Мы не признаем никакого решения Зеленского об уступках территорий» – депутат Рады

Максим Столяров.  
18.08.2025 23:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 935
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Даже если Зеленский согласится на обмен территориями, на Украине его решение не признают.

Об этом заявила депутат Верховной рады Кира Рудик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы знаем президента Трампа, он играет жестко, но есть кое-что, чего он не понимает или не хочет понимать: Зеленский не имеет права отдавать какую-либо украинскую землю.

Он не в числе таких больших лидеров, как президент Трамп или диктатор Путин, которым все равно, что думают люди. На Украине у нас демократия. И нигде не написано, что наш президент имеет право заключать сделки от имени Украины», – трепалась Рудик.

«Это сложный юридический и политический процесс, даже если бы был консенсус по поводу отказа от территории. А его нет. Поэтому, когда они давят на президента Зеленского, это бесполезно. Потому что даже если он вернется и скажет, «я заключил сделку, отдал некоторые территории», люди этого не примут.

В 2022 мы не капитулировали. И сейчас мы тоже не собираемся этого делать», – вещала укро-депутатка.

