Мы находимся в самой тяжелой точке с начала войны – нацист Жорин
ВСУ никак не могут остановить российское наступление.
Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил заместитель командира 3 ОШБ ВСУ, один из лидеров «азовцев», террорист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если рассматривать не непосредственно на сегодняшний день, а в целом в последнюю динамику событий, то я считаю, что за все это время на данный момент мы находимся в самой тяжелой точке в плане фронта, в плане давления врага, в плане наших сил и возможностей, в плане ресурсов, которые задействовал враг, и ту динамику, которую он, к сожалению, до сих пор еще нам может навязывать».
Нацист считает, что без помощи США ВСУ все равно смогут продолжать войну, вопрос лишь в том, за какую территорию, потому что наступление российской армии лишь ускорится.
«Безусловно, это будет намного сложнее – без помощи, без денег, которые идут не только на военное дело, а в том числе и на социальные вещи – без этого всего будет намного сложнее, и враг будет более легко продвигаться. Приведет ли это к нашему поражению? Нет, я считаю, что все равно война будет продолжаться, вопрос только в том, за какие территории и на каком этапе это будет происходить».
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