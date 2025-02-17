Мы находимся в самой тяжелой точке с начала войны – нацист Жорин

Анатолий Лапин.  
17.02.2025 11:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ никак не могут остановить российское наступление.

Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил заместитель командира 3 ОШБ ВСУ, один из лидеров «азовцев», террорист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ никак не могут остановить российское наступление. Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос»...

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«Если рассматривать не непосредственно на сегодняшний день, а в целом в последнюю динамику событий, то я считаю, что за все это время на данный момент мы находимся в самой тяжелой точке в плане фронта, в плане давления врага, в плане наших сил и возможностей, в плане ресурсов, которые задействовал враг, и ту динамику, которую он, к сожалению, до сих пор еще нам может навязывать».

Нацист считает, что без помощи США ВСУ все равно смогут продолжать войну, вопрос лишь в том, за какую территорию, потому что наступление российской армии лишь ускорится.

«Безусловно, это будет намного сложнее – без помощи, без денег, которые идут не только на военное дело, а в том числе и на социальные вещи – без этого всего будет намного сложнее, и враг будет более легко продвигаться. Приведет ли это к нашему поражению? Нет, я считаю, что все равно война будет продолжаться, вопрос только в том, за какие территории и на каком этапе это будет происходить».

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