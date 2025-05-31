Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британское издание The Telegraph пишет, что на состоявщейся в Гааге очередной встрече представителей «коалиции желающих» царили «мрачные настроения».

Британские и французские официальные лица, разрабатывающие планы по размещению миротворческих сил на Украине, обсудили необходимость «реально взглянуть» на ситуацию с уходом Дональда Трампа из страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Чиновники согласились сместить акцент с развертывания европейских войск для поддержки прекращения огня на поддержание долгосрочной обороны Киева от войск России без американской поддержки.

«Существует реальная обеспокоенность тем, что президент США выполнит свою угрозу и откажется от своей роли посредника, не сумев усадить Владимира Путина за стол переговоров», – говорится в статье.

«Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на нашей стороне», — заявил западный чиновник изданию Telegraph, описывая тяжелую атмосферу на встрече в Гааге.

Европейский дипломат добавил: «Речь шла в основном о том, как сохранить необходимую поддержку Украины, когда мы предполагаем, что США продолжат предоставлять лишь некоторые конкретные ресурсы, такие как разведданные.

Несмотря на это, отмечает издание, Стармер и Макрон продвигают предложение о «коалиции желающих», в соответствии с которым европейские союзники будут использовать своих солдат для содействия обеспечению соблюдения любого мирного соглашения.

Более 30 стран выразили этой идее свою поддержку, хотя лишь немногие из них публично предложили разместить войска на территории Украины.

Напротив, публично «коалиция желающих» продолжает поддерживать мирные усилия Трампа. Делается это «по просьбе украинских чиновников, которые опасаются, что если этого не сделать, то лидер США прекратит поставки оружия и обмен разведданными».

Центральным вопросом встречи в Гааге был вопрос о том, готов ли Вашингтон предоставить то, что британские деятели назвали «гарантией безопасности» или «поддержкой» для этих сил.

Коалиция до сих пор публично не признала, что ее намерения изменились, поскольку шансы на мир уменьшаются по мере того, как Путин сопротивляется международному давлению.

Европейские страны также договорились пригласить Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в следующем месяце. Ранее его участие было под вопросом после того, как Трамп открыто выступил против присоединения Украины к западному военному альянсу.

Генерал Кит Келлог, спецпредставитель Трампа на Украине, четко дал понять вчера: