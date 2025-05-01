«Мне страшно это произносить» – полковник Баранец о настроениях в ВС РФ на фоне переговоров с Трампом
У военнослужащих, задействованных в СВО, возникнут вопросы относительно условий возможной сделки с США и уступок со стороны России, предупредил в эфире канала «Красная линия» полковник запаса Виктор Баранец.
По его словам, «армия с большой настороженностью наблюдает, как идут переговоры», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Товарищ командир, вот замполит говорит, что нам бы не мешало и Одесскую область вернуть, и Николаевскую, и Приднестровье. Хочется понимать, зачем мы полили край земли российской метровым слоем крови, и мы должны вдруг уходить?» – пересказал Баранец диалоги, которые ведутся в войсках.
Тем не менее, добавил Баранец, «как бы ни складывалась обстановка (к великой печали, быть может), армия будет подчиняться Верховному главнокомандующему и начальнику Генштаба. Иначе что это, группировка анархистов Махно?».
«Армия прекрасно понимает, что идеальных результатов не будет. Не будет формулы, которая устраивала бы всех. Я очень жалею, что знамя победы пока не реет на Банковой. Там уже мы бы диктовали условия капитуляции. Но этого нет, и я не знаю, будет или нет. Мне страшно это произносить, но что-то придется уступить», – сказал Баранец.
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