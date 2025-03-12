Масштабные атаки на Москву будут продолжаться – генерал
Массированные атаки БПЛА киевского режима на российские регионы, включая столичный, будут продолжены.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, давая оценку последнему налету Москву.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Групповое использование беспилотников со стороны Украины и объединённого Запада будет продолжаться с определённой периодичностью, раз-два в месяц. Потому что на арсеналах у противника этих беспилотников «завалялось» достаточное количество, которого хватит ещё на несколько месяцев», – сказал Попов в интервью «Московскому комсомольцу».
Он признает, что украинские спецслужбы, работающие под патронатом Британии, «свой хлеб зря не едят».
«То, что беспилотники долетают с территории Украины до Казани, Владимира, Волгограда, не говоря о Краснодарском крае, Воронеже, Ростовской, Московской областях, – это всё результаты работы спецслужб Украины», – отмети бывший летчик.
По его словам, Украина не в состоянии самостоятельно организовать такого рода атаку.
«Если бы у разведки ВСУ не было хороших инструкторов и аналитиков из Великобритании, Франции, Германии, они бы сами с этим не справились. Знаю, о чём говорю. Такие операции организовать очень сложно. Они рассчитываются и готовятся не один день. И даже не одну неделю. Планирование и координация ударов по времени, по азимутам, различным направлениям, по дальности – это всё надо свести воедино, чтобы в определенное время дать команду на атаку», – резюмировал Попов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: