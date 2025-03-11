Украина атаковала Москву

Олег Кравцов.  
11.03.2025 08:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 864
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва, Россия, Сюжет дня, Украина


Сегодня рано утром сотни беспилотников киевского режима атаковали российские регионы, включая Москву.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов: 91 БПЛА – над территорией Московской области, 126 БПЛА – над территорией Курской области, 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Липецкой области, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области и три БПЛА – над территорией Нижегородской области», – сообщает Минобороны РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сегодня рано утром сотни беспилотников киевского режима атаковали российские регионы, включая Москву. «В течение...
Реклама

На данный момент известно, что дрон повредил многоэтажные дома в Раменском и Видном, а один из БПЛА попал в коттедж поселка Высокий берег.

Кроме того, как сообщил мэр Сергей Собянин, обломки одного из дронов упали на Домодедовской улице. Здесь тоже повреждена многоэтажка. В Домодедово начался пожар на автостоянке сотрудников «Мираторга», в результате чего, проинформировал глава московского региона Андрей Воробьев, погиб один человек, еще три получили ранения.

Аэропорты Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово ввели план «Ковер».

«Стоит заметить одну вещь которая происходит на протяжении 3-х лет СВО, что как только у ВСУ проблема на фронте, они устраивают какие нибудь провокации», – обращает тг-канал российских ВДВ «Архангел спецназа».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить