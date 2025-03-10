Марков раскусил, какие мотивы движут Трампом-миротворцем

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Получить Нобелевскую премию мира и избавиться от убыточного актива в виде украинского военного конфликта – такие цели преследует президент США Дональд Трамп.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отношение Трампа к войне на Украине состоит из нескольких уровней. Первый – общегуманитарный. Он хочет, чтобы прекратилась гибель сотен тысяч людей, чудовищное крошево на 1000-километровом фронте. Это разумно, и мы полностью поддерживаем. Второй, как я думаю, Трамп хочет войти в историю, как миротворец. Хочет получить Нобелевскую премию мира. Для него это совсем не абстрактно, потому что, насколько я понимаю, он хочет, чтобы следующим президентом была его дочь Иванка Трамп. Если он получит Нобелевскую премию мира, её шансы значительно повышаются. Возможно, она станет первой женщиной – президентом США», – отметил он.

Третий уровень проблемы, по словам эксперта, заключается в модели Нью-Йоркского риэлтора: Трамп просто хочет сбросить убыточный актив, которым является украинская война. Потрачено 350 млрд долл из американского бюджета, и перспектив на победу у ВСУ нет.