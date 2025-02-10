Литовец на бандеровской сходке посоветовал сепаратистам писать красивую историю, а не правдивую

Коренные народы РФ с сепаратистскими планами должны быть готовы к тому, что мир знать не знает, кто они такие – и чем отличаются от русских.

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил бывший депутат литовского сейма и ПАСЕ Эгидиюс Варейкис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мне в 90-е года, когда мы уже были государством, задавали очень глупые вопросы. На Западе говорили: «А что у вас есть особый язык? А что у вас есть какая-то история? Или вы какие-то русские сепаратисты, решили тут. А вы что думаете, что у вас там глаза другие?» К вам такие вопросы будут – а кто вы такие? Так что вам надо тоже иметь свою историю. Скажу между нами – не обязательно эта история должна быть с прорывными фактами. История – красивая история и для вас, и для нас. Чтобы мы читали историю Черкесии, чтобы мы знали, что вы очень хорошие, что вы не только умные, что вы справедливые. Надо уметь написать свою историю», – советовал литовец.