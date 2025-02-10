Литовец на бандеровской сходке посоветовал сепаратистам писать красивую историю, а не правдивую

Вадим Москаленко.  
10.02.2025 17:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Литва, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Коренные народы РФ с сепаратистскими планами должны быть готовы к тому, что мир знать не знает, кто они такие – и чем отличаются от русских.

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил бывший депутат литовского сейма и ПАСЕ Эгидиюс Варейкис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Коренные народы РФ с сепаратистскими планами должны быть готовы к тому, что мир знать...

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«Мне в 90-е года, когда мы уже были государством, задавали очень глупые вопросы. На Западе говорили: «А что у вас есть особый язык? А что у вас есть какая-то история? Или вы какие-то русские сепаратисты, решили тут. А вы что думаете, что у вас там глаза другие?» К вам такие вопросы будут – а кто вы такие?

Так что вам надо тоже иметь свою историю. Скажу между нами – не обязательно эта история должна быть с прорывными фактами. История – красивая история и для вас, и для нас. Чтобы мы читали историю Черкесии, чтобы мы знали, что вы очень хорошие, что вы не только умные, что вы справедливые. Надо уметь написать свою историю», – советовал литовец.

«Я должен сказать, что литовцы не написали свою красивую историю. Там у литовцев очень много внутренних проблем. Там с Польшей было хорошо или плохо? Там, с Россией. А кто у нас были враги – шведы были друзья или враги. Надо иметь.

Вот, я завидую некоторым даже маленьким народам, которые умеют свою историю рассказать в очень привлекательном виде», – печалился Варейкис.

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