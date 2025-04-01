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Абсолютное большинство украинских военных будут рады окончанию войны.

План Трампа заключается в остановке боевых действий на актуальной линии фронта, а затем – торговля санкций в обмен на территории.

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Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».