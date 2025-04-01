Лишь полтора процента ВСУшников не готовы отказаться от прекращения огня

Вадим Москаленко.  
01.04.2025 08:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Абсолютное большинство украинских военных будут рады окончанию войны.

План Трампа заключается в остановке боевых действий на актуальной линии фронта, а затем – торговля санкций в обмен на территории.

Абсолютное большинство украинских военных будут рады окончанию войны. План Трампа заключается в остановке боевых...

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Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Боевые офицеры и не только офицеры, которые находятся на фронте, любого из них спросить: «Ты согласен остановить огонь там, где стоим, а потом уже разговаривать?» Может, полтора процента скажет, что надо ещё какие-то другие условия обсудить, но абсолютное большинство согласится остановиться там, где стоим. Потому что видят, что нет перспективы. Гибнем мы, убиваем их. Они нам всё равно, но мы гибнем. При этом никакой перспективы выхода на границы 1991 или 2022 годов в этих условиях у нас нет.

Поэтому остановиться там, где стоим – это самое разумное. А дальше торговля – санкции в обмен на территории. Вот план Трампа. Но он не устраивает слишком большую коалицию, поэтому вопли в эфире, всяких теорий заговора, основанных на лживых теориях полно», – рассказал ВСУшник.

 

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