Колониальная униженность Украины шокировала даже её хозяина Вашингтон

Елена Острякова.  
18.07.2025 23:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Вашингтон не одобрил кандидатуру бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла Украины, потому что он является гражданином США.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон не одобрил кандидатуру бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла Украины,...

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«Говорят, что у него гражданство США. Когда американцы узнали, что послом в США будет гражданин США, они очень удивились и сказали, что много читали про колониализм, но до такой степени… Они не могли в это поверить. Это что-то новенькое даже для них», – сказал Арестович.

Семья Умерова давно живёт в штате Флорида (город Бока-Ратон), где у супруги зарегистрированы бизнес и жильё, а дети имеют американское гражданство. Даже по официальной декларации о доходах Умерова указано, что жена арендует квартиру площадью 137,4 м² в США.

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