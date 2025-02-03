Киевский грантоед: Трампу для достижения мира гораздо проще ослабить Украину

Тарас Стрельцов.  
03.02.2025 10:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1539
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Геополитические роли России и Украины для администрации Трампа совершенно несопоставимы.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Геополитические роли России и Украины для администрации Трампа совершенно несопоставимы. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Эксперта попросили прокомментировать слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад, поскольку «мы позволили людям поверить, что Украина сможет не просто победить Россию, но и уничтожить её, подтолкнув её к тому, как выглядел мир в 2012 или 2014 годах».

«Может Трамп ослабить позиции Украины? Конечно, может. Не дав финансирование, не дав оружие. Может ли он ослабить в данном моменте Россию? Конечно, может. Что сделать легче? Конечно, ослабить Украину. Потому что с Россией всё-таки нужно в очередной раз станцевать традиционный танец, который делает каждая администрация, пытаясь перезагрузить отношения. С Россией нужно говорить не только об Украине, но и в глобальном контексте мирового порядка, с Россией нужно говорить как с ядерной страной, конечно, это тяжелее.

Тем более что Путин пока не даёт сигналов, что он готов к каким-то серьёзным переговорам. То есть он говорит одно, но все считывают очень чётко, что пока войска на Украине наступают, до того времени он не планирует садиться за стол переговоров в принципе», – сказал Шлинчак.

 

«Собственно, и Рубио говорит об этом. То есть когда он говорит о том, что две стороны должны пойти на какие-то уступки, то, конечно, в этой ситуации возникает очень много вопросов. О каких уступках речь? Потому что нельзя в этом уравнении, где одни выступают за белое, а другие за тёплое, найти общий знаменатель», – сокрушется грантоед-международник.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить