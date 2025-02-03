Киевский грантоед: Трампу для достижения мира гораздо проще ослабить Украину

Геополитические роли России и Украины для администрации Трампа совершенно несопоставимы.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта попросили прокомментировать слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад, поскольку «мы позволили людям поверить, что Украина сможет не просто победить Россию, но и уничтожить её, подтолкнув её к тому, как выглядел мир в 2012 или 2014 годах».

«Может Трамп ослабить позиции Украины? Конечно, может. Не дав финансирование, не дав оружие. Может ли он ослабить в данном моменте Россию? Конечно, может. Что сделать легче? Конечно, ослабить Украину. Потому что с Россией всё-таки нужно в очередной раз станцевать традиционный танец, который делает каждая администрация, пытаясь перезагрузить отношения. С Россией нужно говорить не только об Украине, но и в глобальном контексте мирового порядка, с Россией нужно говорить как с ядерной страной, конечно, это тяжелее.

Тем более что Путин пока не даёт сигналов, что он готов к каким-то серьёзным переговорам. То есть он говорит одно, но все считывают очень чётко, что пока войска на Украине наступают, до того времени он не планирует садиться за стол переговоров в принципе», – сказал Шлинчак.