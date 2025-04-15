К июню Россия подготовит для наступления 150-тысячную группировку – Арестович

Анатолий Лапин.  
15.04.2025 13:44
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Не прибегая к очередной волне массовой мобилизации, Россия сконцентрирует уже в середине лета огромную группировку войск.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не прибегая к очередной волне массовой мобилизации, Россия сконцентрирует уже в середине лета огромную...

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«Они ищут альтернативные источники, в частности, первое, то, что мы видим сейчас даже по карте – если смыкать фланги, высвобождается большое количество группировок. Потому что линия фронта просто становится на этом участке гораздо меньше. И второе, там, где две трети сил, три целые части сил тратили, чтобы выступ охранять, будет только одна, две трети освобождается. И можно создавать резервы.

Второе – это призыв и склонение к контракту, и третье, никуда не делись военкоматы российские, они как работали, так и работают. Свои 30 тысяч они в месяц набирают. В принципе, они способны создать за месяца два, к середине июня, группировочку в 100-150 тысяч и кинуть ее на направление. При прочих равных, если удастся замкнуть фланги и так далее. Если не удастся, она будет 80-120, 100, тоже хорошо, если кинуть на отдельное направление», – заявил Арестович.

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