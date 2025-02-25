Испания на русский газ потратила вдвое больше, чем на помощь Украине

Вадим Москаленко.  
25.02.2025 08:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 13
 
Дзен


Премьер-министр Испании Педро Санчес на форуме в Киеве был вынужден оправдываться из-за закупок российского газа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Испании Педро Санчес на форуме в Киеве был вынужден оправдываться из-за закупок российского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Как бы вы объяснили украинским гражданам и испанским плательщикам налогов, что Испания ещё в этом году платит 2 миллиарда евро России за сжиженный газ, тогда как мы провозгласили лишь один миллиард помощи Украине?» – спросил испанский журналист.

Санчес обеспокоено заёрзал, а находящийся рядом Владимир Зеленский заметно ухмыльнулся.

«Во-первых, Испания поддержала все пакеты санкций и имела очень конструктивную позицию относительно повышения давления на Россию относительно остановки войны. Во-вторых, вы говорите о частных контрактах. Однако политическая воля правительства и общества Испании заключается в том, чтобы провести диверсификацию и прекратить зависимость, мы это сделали.

Сейчас нашим основным поставщиком являются США и Канада. И последнее, мы приняли на себя обязанность как правительство Испании выделять миллиард евро на следующие 10 лет. Каждый год по миллиарду на военную поддержку Украины», – недовольно ответил испанский премьер.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить