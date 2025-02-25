Испания на русский газ потратила вдвое больше, чем на помощь Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес на форуме в Киеве был вынужден оправдываться из-за закупок российского газа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы вы объяснили украинским гражданам и испанским плательщикам налогов, что Испания ещё в этом году п латит 2 миллиарда евро России за сжиженный газ, тогда как мы провозгласили лишь один миллиард помощи Украине? » – спросил испанский журналист.

Санчес обеспокоено заёрзал, а находящийся рядом Владимир Зеленский заметно ухмыльнулся.

«Во-первых, Испания поддержала все пакеты санкций и имела очень конструктивную позицию относительно повышения давления на Россию относительно остановки войны. Во-вторых, вы говорите о частных контрактах. Однако политическая воля правительства и общества Испании заключается в том, чтобы провести диверсификацию и прекратить зависимость, мы это сделали.

Сейчас нашим основным поставщиком являются США и Канада. И последнее, мы приняли на себя обязанность как правительство Испании выделять миллиард евро на следующие 10 лет. Каждый год по миллиарду на военную поддержку Украины», – недовольно ответил испанский премьер.