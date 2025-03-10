Искусство дипломатии сегодня – ловко перенаправить гнев Трампа на противника
На переговорах с США в Саудовской Аравии делегация Украины займет соглашательскую позицию с тем, чтобы переадресовать нажим Трампа на Россию. Однако главная цель не меняется – выиграть время для перевооружения и комплектации ВСУ.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я вижу, что это хорошая комбинация. Но ее автор не Зеленский. Он, конечно, не глупый человек, но потерял отчасти психическую адекватность. Они на колоссальных стрессах сейчас, поэтому их можно понять – они не вполне себя контролируют.
Поэтому, я думаю, что всеми этими схемами рулит Макрон. Гамбит они придумали красивый: согласиться со всем, чтобы Трамп предъявлял все претензии России и понудить к перемирию. А мы его рассматриваем, как перерыв боевых действий, за время которого произойдёт милитаризация», – подчеркнул он.
«Мы должны потребовать очень жёстко во время перемирия наложить эмбарго на поставки любых типов вооружений украинской армии. Это значит, что это эмбарго должны подписать 52 страны – члены коалиции в «Рамштайне», которая снабжает Украину оружием. Эти 52 страны подпишут международный договор о том, что они на время перемирия вводят такое вооружённое эмбарго.
Тогда мы скажем, что мы готовы согласиться на временное перемирие. Пускай дальше Трамп выколачивает из этих 52 стран согласие», – подытожил Марков.
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