Глава укро-делегации Умеров: Без прекращения огня и присутствия лидеров встреч больше не будет

Константин Серпилин.  
02.06.2025 18:18
  (Мск) , Стамбул
Просмотров: 516
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Дальнейшие встречи российско-украинских переговорных групп имеют смысл только как подготовка к диалогу на уровне лидеров стран.

Об этом в Стамбуле на брифинге по итогам переговоров с РФ заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дальнейшие встречи российско-украинских переговорных групп имеют смысл только как подготовка к диалогу на уровне...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы твёрдо уверены, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров. Встреча лидеров может пройти с привлечением и других лидеров – таких, как президент США. Дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца месяца с 20 по 30 июня», – сказал Умеров.

«Мы призываем к реальной работе, чтобы прекратить эту войну. Первые шаги понятны всем – прекращение огня, гуманитарные акции и подготовка к встрече лидеров. Если Россия серьёзно настроена на прекращение войны, она будет двигаться в этом направлении. Если нет – должны быть применены международные санкции», – вещал Зе-министр.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить