Глава укро-делегации Умеров: Без прекращения огня и присутствия лидеров встреч больше не будет

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Дальнейшие встречи российско-украинских переговорных групп имеют смысл только как подготовка к диалогу на уровне лидеров стран.

Об этом в Стамбуле на брифинге по итогам переговоров с РФ заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы твёрдо уверены, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров. Встреча лидеров может пройти с привлечением и других лидеров – таких, как президент США. Дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца месяца с 20 по 30 июня», – сказал Умеров.