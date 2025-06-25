Генсека НАТО в Гааге напрямую обвинили в безудержном подхалимстве Трампу

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Последние события и риторика генсека НАТО Марка Рютте в отношении американского президента производят впечатление того, что альянс озабочен не столько «российской угрозой», сколько стремлением «удовлетворить Трампа».

Подобного рода вопросы звучали в адрес Рютте на пресс-конференции в Гааге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее в этот же день генсек НАТО назвал Трампа «папочкой», говоря о вкладе американского президента в перемирие между Ираном и Израилем.

«Язык и слова, которые вы использовали относительно Трампа, они ему льстят, и вы говорите ему, что он правильно поступает. Вы правда верите или вы должны так работать, когда вы говорите с президентом США. Нужно ли ему льстить, когда вы с ним говорите?», – в лоб спросила журналистка.

Рютте в ответ запротестовал, однако не переставал нахваливать Трампа.

«Нет, я так не думаю. Этот вопрос на любителя. Но он делает шаги, которые нас вынуждают делать больше инвестиций. Подумали бы вы когда-то о таком результате саммита, если бы он не был избран президентом? Раньше 7-8 стран говорили, что 2% это будет максимум. Разве он не заслуживает похвалы? То, что он сделал – такой масштабный взнос, чтобы Иран не смог наложить свои руки на ядерные возможности. Я думаю, он заслуживает похвалы»,– не стесняясь позорился генсек НАТО.

Однако острые вопросы не заканчивались,

«Альянс НАТО должен убедить людей, что эти деньги должны быть выплачены с оглядкой на российскую угрозу. Однако сегодня очень много людей говорят, что только для того – чтобы удовлетворить президента Трампа. Насколько все эти заявления сосредоточены на том, чтобы уважить президента Трампа?», – спросила другая журналистка.