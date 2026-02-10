Французский адмирал: Игра против России на Балтике опасна, но надо продолжать
Россия уже поднимала боевую авиацию при попытках стран НАТО перехватить танкеры «теневого флота», что грозит эскалацией на Балтике, тем не менее, опасную игру против русских надо продолжать.
Об этом в ходе круглого стола в рамках Парижской военно-морской конференции заявил французский вице-адмирал Дидье Малетерр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы уже сталкивались с появлением теневых флотов. Иногда Россия реагировала на это тем, что посылала туда свои истребители, и тогда ситуация становилась сложной.
Очевидно, что мы должны осознавать опасность эскалации в таких водах, потому что на Балтике корабли военно-морского флота также могут стать очень уязвимыми.
Но, с другой стороны, я думаю, что эта игра также заслуживает пристального внимания. Все члены НАТО работают над подобными сценариями и над тем, как мы с этим справляемся. Для этого у нас есть свои процедуры. Это своего рода наша ежедневная работа», – подстрекает француз.
