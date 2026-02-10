Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия уже поднимала боевую авиацию при попытках стран НАТО перехватить танкеры «теневого флота», что грозит эскалацией на Балтике, тем не менее, опасную игру против русских надо продолжать.

Об этом в ходе круглого стола в рамках Парижской военно-морской конференции заявил французский вице-адмирал Дидье Малетерр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

