Французский адмирал: Игра против России на Балтике опасна, но надо продолжать

Анатолий Лапин.  
10.02.2026 13:38
Россия уже поднимала боевую авиацию при попытках стран НАТО перехватить танкеры «теневого флота», что грозит эскалацией на Балтике, тем не менее, опасную игру против русских надо продолжать.

Об этом в ходе круглого стола в рамках Парижской военно-морской конференции заявил французский вице-адмирал Дидье Малетерр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Мы уже сталкивались с появлением теневых флотов. Иногда Россия реагировала на это тем, что посылала туда свои истребители, и тогда ситуация становилась сложной.

Очевидно, что мы должны осознавать опасность эскалации в таких водах, потому что на Балтике корабли военно-морского флота также могут стать очень уязвимыми.

Но, с другой стороны, я думаю, что эта игра также заслуживает пристального внимания. Все члены НАТО работают над подобными сценариями и над тем, как мы с этим справляемся. Для этого у нас есть свои процедуры. Это своего рода наша ежедневная работа», – подстрекает француз.

