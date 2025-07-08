Финским компаниям больше нет места на российском рынке – Хейсканен

Максим Столяров.  
08.07.2025 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 264
 
Бизнес, Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Финляндия


Большинство европейских компаний больше не смогут вернуться на российский рынок, с которого ушли в 2022 году.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство европейских компаний больше не смогут вернуться на российский рынок, с которого ушли в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Финским компаниям на российский рынок так просто не вернуться, потому что нишу-то уже заняли российские производители. Конечно, война – это горе, но зато посмотрите, как поднялась российская промышленность, которой не давали подняться вот эти глобалисты», – сказал Хейсканен.

Он подчеркнул, что скоро Россия может даже обогнать Запад по многим технологиям, в том числе военным.

«Сколько предпринимателей получили гранты, смогли создавать чисто российские продукты. Ещё немножко времени, и у России будут уже полностью все – и электронные, и оптика для дронов, и всё остальное.

И разовьёт она намного лучше всю эту беспилотную авиацию, потому что очень головастые люди у них есть», – добавил военкор.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить