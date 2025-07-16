Европа сбита с толку и разочарована позицией Трампа по России

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Дональда Трампа Европа интересует исключительно в утилитарном плане, чтобы было на кого спихнуть расходы.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа разочарована заявлением вчерашнего Дональда Трампа, ожидали чего-то большего. То есть, Европа сама не верит, что мы испугаемся?», – спросил ведущий.

«Нет. Но Европа не столько разочарована, сколько сбита с толку – а что это значит, почему 50 дней? Действительно, не очень понятна логика, вот почему именно такая отсрочка, и чем она вызвана… Европа хотела бы чтобы немедленно вооружение начало поступать. Ну, это, наверное, в каком-то смысле произойдет. Ну, и санкции», – сказал Лукьянов.