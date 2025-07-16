Европа сбита с толку и разочарована позицией Трампа по России

Максим Столяров.  
16.07.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина


Дональда Трампа Европа интересует исключительно в утилитарном плане, чтобы было на кого спихнуть расходы.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональда Трампа Европа интересует исключительно в утилитарном плане, чтобы было на кого спихнуть расходы....

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«Европа разочарована заявлением вчерашнего Дональда Трампа, ожидали чего-то большего. То есть, Европа сама не верит, что мы испугаемся?», – спросил ведущий.

«Нет. Но Европа не столько разочарована, сколько сбита с толку – а что это значит, почему 50 дней? Действительно, не очень понятна логика, вот почему именно такая отсрочка, и чем она вызвана…

Европа хотела бы чтобы немедленно вооружение начало поступать. Ну, это, наверное, в каком-то смысле произойдет. Ну, и санкции», – сказал Лукьянов.

«Но Трамп как раз на Европу оглядывается в последнюю очередь. Ему хорошо и приятно использовать генерального секретаря НАТО в качестве мебели для собственного выступления. И надо сказать, что Марк Рютте просто идеально отыгрывает и делает ровно то, что нужно, чтобы Трампу понравилось.

Европа его интересует в таком утилитарном ключе, чтобы на нее свалить всё основное бремя, в том числе и финансово-экономическое. Так пока и получается», – добавил он.

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