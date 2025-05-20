Европа и Украина будут назначены крайними за войну – киевский эксперт

Европейские страны пытаются сохранить своё геополитическое влияние ценой сотен тысяч украинских жизней.

Об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Трампа главное, чтобы эта война не ассоциировалась с ним. Ему главное, чтобы это осталось войной Байдена, войной демократов. Даже то, что требует Путин, его устраивает. Ему главное, чтобы он вышел и мог сказать, вот была страшная война Байдена, я ее условно остановил, я молодец, дайте мне Нобелевскую премию мира.

Европе нужно другое. Франции, Германии, Великобритании нужно, чтобы еще какое-то время этот конфликт продолжался, чтобы вовлечь Трампа, чтобы сделать это войной Трампа.

Ну а стратегическая задача Европы – она чувствует, что вот в этом переходе из старого мира глобализации в новый мир государств и цивилизаций Европа в каком-то смысле назначена крайней. Именно она теряет свое геополитическое, геоэкономическое влияние, падает качество жизни. И на этом фоне Европа всеми силами пытается цепляться за старый мир ценой украинских жизней», – сказал Щелин.