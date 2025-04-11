ЕС из-за Трампа потеряет возможность помогать Украине – Бондаренко
Тарифная война Дональда Трампа сильно повлияет на возможность стран ЕС оказывать военную и экономическую поддержку Украине.
Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как, по-вашему, тарифная политика Трампа отразится на экономике Украины?», – спросил Дудник.
«Конечно, она отразится не только на том, что украинские товары станут меньше присутствовать на американском рынке. Давайте говорить откровенно, Украина не так много сегодня экспортирует в США, и у нас товарооборот не такой большой, как хотелось бы.
Но при этом, тарифная политика Трампа ударит по потенциальным возможностям европейских государств помогать Украине», – сказал Бондаренко.
«Если сегодня Зеленский рассчитывает на то, что Британия, Франция, Германия будут оказывать серьезную помощь Украине, то новая тарифная политика, даже если им удастся частично снизить вот эти драконовские тарифы в ходе переговоров, все равно приведет к тому, что Зеленскому скажут «сорри, у нас есть проблемы и мы не можем выполнять свои обязательства в том объеме, который гарантировали еще несколько месяцев назад».
Да, самой Украине подняли тарифы всего на 10%. Это, скажем, не смертельно, но в то же время и товарооборот у нас не такой большой», – подытожил он.
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