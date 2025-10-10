Украинская армия сознательно бьет по православным храмам.

Это признал в эфире львовского канала НТА бывший вице-спикер ВР, член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Руслан Кошулинский, ныне воюющий с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Со мной служил товарищ, он минометчик… и рассказывал одну историю, как стреляли и попадали. А один человек говорит: «Смотрите, вижу, что там есть церковь». А командир, видимо, был хороший, нормальный украинец. Говорит: «Это не церковь, это Московский патриархат. Это дом с крестиком», – радостно рассказывал неонацист.

По его словам, этот факт нужно осознать и украинским чиновникам.

«Это опасность, и ее нужно закрыть максимально быстро. И люди, которые в ней официально на высоких должностях, равны шпионам ФСБ, потому что так оно и есть. И они оказывают влияние на сознание людей. Они имеют информацию от людей, приходящих на исповедь в церковь. Они эту информацию переносят, передают. Они хранили оружие, хранили разную прокламационную продукцию. Это еще с 14-го, с 15-го года.

Я не знаю, какими еще словами можно говорить и призывать, чтобы эту церковь давно, извините, это юридическое лицо, можно было закрыть, а людей профильтровать и определить, насколько они опасны для украинского общества. Я имею в виду так называемых работников данной организации», – заявил Кошулинский.