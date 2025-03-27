Эстонскую «активистку» Каллас отодвигают от международной политики ЕС
В ЕС недовольны деятельностью своего верховного представителя по иностранным делам, эстонки-русофобки Каи Каллас.
Об этом консультант по гражданскому обществу Института по освещению войны и мира Альмут Роховански заявила на вебинаре американского Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Внешняя политика для нее – это активизм. Если вам нравится активизм, если вы хорошо разбираетесь в социальных сетях и пропаганде, делаете короткие и резкие заявления на камеру, то считаете, что разбираетесь во внешней политике. Конечно, это не так. Многие из нас застонали, когда увидели, что ее назначили. Теперь ее тонко и не очень подводят к тому, что она не справляется», – сказала Роховански.
По ее словам на последнем заседании еврокомиссии обсуждался вопрос об отстранении Каллас от украинского вопроса.
«На заседании, когда речь зашла о назначении спецпосланника по Украине, она спросила: зачем тогда я здесь. Можете представить, как все на нее посмотрели. В ЕС много стран. И не все хотят, чтоб она этим занималась. Но они не хотят высовываться, чтобы их осудили. Поэтому когда небольшие коалиции, например, Испания-Италия-Португалия или Словакия-Венгрия выступают, то остальные вздыхают с облегчением», – сказал Роховански.
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