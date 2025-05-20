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Россия отпустила якобы задержанный ею в своих территориальных водах танкер Green Admire, под флагом Либерии, принадлежащий греческой компании Aegean Shipping.

Об этом сообщает эстонский телеканал ERR, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Green Admire следовал из эстонского порта Силламяэ в Роттердам и, по утверждению эстонцев, был перенаправлен для контроля к российскому острову Гогланд. Сила к нему не применялась. Российская сторона настаивает, что все было в рамках международного морского права.

Задержание произошло через трое суток после того, как военно-морские силы Эстонии атаковали танкер JAGUAR под флагом Габона, которое следовало в российский порт Приморск, в международных водах Финского залива, на траверзе Таллина. Отогнал эстонских пиратов российский истребитель Су-35.

Решительные действия обрадовали российских патриотов.

«Эстонии надо прекращать провоцировать Россию. Возмездие, отместка придет. Россия просто так «сопли жевать не будет». Эстонии надо помнить, что они все-таки наши соседи и временно находятся в НАТО – и прекращать все эти игры с танкерами», – заявил «Московскому комсомольцу» бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

После инцидента с Green Admire министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна обвинил Россию в «непредсказуемом поведении» и заявил, что Таллин отступать от пиратских практик не собирается и будет продолжать давить на так называемый «теневой флот».

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также выступил с агрессивными заявлениями.

«Я не боюсь России. Эстония – одна из наиболее подготовленных к войне с Россией стран НАТО. Мы можем собрать 44 тысячи солдат менее чем за 48 часов. Я знаю немного стран, которые могут мобилизовать так много сил так быстро», – трепался Певкур в интервью газете Bild.

Кроме того, власти Эстонии приняли решение направлять суда, перевозящие эстонскую сланцевую нефть через свои территориальные воды. Это грозило Балтийскому морю экологической катастрофой, поскольку данная акватория мелководна, и танкеры могли сесть не мель, а их груз – разлиться.

«Только так великая Эстония может до конца оправдать смысл своего существования – гадить России всегда и везде», – предрекает публицист Сергей Мардан в своем тгк.

Россия решила предотвратить возможные кораблекрушения, но если Эстония не усвоит урок, ей придется углублять дно в Финском заливе для своего судоходства.