Мирные переговоры неизбежно столкнутся с противоречием: чтобы прийти к миру, Зеленский должен уйти, а он с этим не согласен.

На это в блоге телеведущей Натальи Воронцовой указал премьер-министр Украины (2010-2014 гг.), сопредседатель Клуба Народного Единства Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы решить вопрос мира, необходимо устранить причину конфликта. А главная причина – это наличие в Киеве хунты, которая нарушает Конституцию и создает условия для ведения конфликта. Главное препятствия – это режим Зеленского. Теперь вопрос: будет ли на переговорах режим Зеленского ставить вопрос об устранении режима Зеленского? Наверное, нет. Это ответ на все вопросы о компромиссах», – подчеркнул он.

По словам политика, во Вторую Мировую войну для нападения на СССР вооружение Гитлеру поставляли те же страны Европы, что сейчас объединились в антироссийскую коалицию. Наличие мощных предприятий в Чехии, Германии, других странах ЕС позволяет производить оружие в большом количестве, вопрос только во времени и средствах. Поэтому Европа ставит задачу к 2028-29 году выйти на объемы производства вооружений, значительно превосходящих российский ВПК.