Экс-премьер Украины Азаров: Европейские элиты хотят за 3 года накачать ВСУ оружием и вновь направить на Крым
Мирные переговоры неизбежно столкнутся с противоречием: чтобы прийти к миру, Зеленский должен уйти, а он с этим не согласен.
На это в блоге телеведущей Натальи Воронцовой указал премьер-министр Украины (2010-2014 гг.), сопредседатель Клуба Народного Единства Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чтобы решить вопрос мира, необходимо устранить причину конфликта. А главная причина – это наличие в Киеве хунты, которая нарушает Конституцию и создает условия для ведения конфликта. Главное препятствия – это режим Зеленского. Теперь вопрос: будет ли на переговорах режим Зеленского ставить вопрос об устранении режима Зеленского? Наверное, нет. Это ответ на все вопросы о компромиссах», – подчеркнул он.
По словам политика, во Вторую Мировую войну для нападения на СССР вооружение Гитлеру поставляли те же страны Европы, что сейчас объединились в антироссийскую коалицию. Наличие мощных предприятий в Чехии, Германии, других странах ЕС позволяет производить оружие в большом количестве, вопрос только во времени и средствах. Поэтому Европа ставит задачу к 2028-29 году выйти на объемы производства вооружений, значительно превосходящих российский ВПК.
«Они этого не скрывают. Деньги они найдут, население зомбировали российской угрозой, и оно не оказывает противодействия тому, что Европу втягивают в войну. Надо думать, как это нейтрализовать, не допустить модернизации ВПК Европы, чтоб это не пошло против как России, так и Украины. Потому что основная ударная сила будут не европейцы, а киевский режим. То есть они хотят, чтобы пушечным мясом были украинцы, а они дадут вооружение. Надо только «потерпеть 3 года, пока Трамп уйдет» и придет новый президент США. Тогда украинцев вооружат и отправят отвоевывать Крым.
В этом я здорово сомневаюсь. Даже если нарастят производство, за 3 года произойдёт столько событий, что вряд ли киевский режим сможет сохранить существующую армию. И всё-таки украинский народ, я думаю, должен за это время протрезветь», – заключил Азаров.
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