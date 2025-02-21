Джонсон: Начался полный выход США из украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп мстит главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дональд Трамп не уважает Зеленского, и это совершенно очевидно. США прекращают поддержку Украины», – сказал Джонсон в интервью «Известиям».
По его словам, Трамп не испытывает к Зеленскому теплых чувств из-за той роли, которую Зеленский сыграл в его первом импичменте.
«Трамп позвонил Зеленскому и попросил его помощи по поводу инцидента с Хантером Байденом. Зеленский тогда решил подыграть демократам. Трамп — злопамятный человек, он, конечно, умеет прощать, но, когда вы переходите ему дорогу, он не забывает. Когда они появились вместе с Зеленским, он был довольно вежлив, дружелюбен, но на самом деле в нем нет теплоты и подлинной дружбы. Мы наблюдаем начало полного выхода США из конфликта на Украине», – резюмировал эксперт.
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