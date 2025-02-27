Дни Зеленского сочтены. Счет пошел на недели – болгарский политик
Владимир Зеленский (срок президентских полномочий истек в прошлом году) стал преградой на пути реализации планов руководства США. Американский лидер Дональд Трамп не стерпит этого и уже в ближайшее время можно ожидать отставки Зеленского.
Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что отставку Владимира Зеленского мы увидим и услышим, если не в следующие несколько дней, то в следующие несколько недель. Процентов на 70−80, скорее всего, да. Трамп это сделает. Потому что, понимаете, Трамп — это президент Соединённых Штатов Америки.
У Трампа уже есть видение и планы, и он уже отправил команду, дрессированную, обученную, инструктированную команду, решать все важные и главные вопросы, потому что без решения этих важных, с его точки зрения, вопросов, он не может приступить к главному вопросу, то бишь к Китаю. И любой, который встанет на пути решения вот этих важных, но не главных вопросов – это препятствие… Я думаю, что это вопрос дней или максимум недели. Не буду говорить там, до конца марта или что-нибудь такое, но посмотрите, как резко, остро изменилось поведение и риторика из самого Зеленского», – заявил Пасков.
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