Демобилизация – это мечты. Мы тут до конца – снайпер ВСУ

Анатолий Лапин.  
20.06.2025 10:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинским военным не стоит рассчитывать на демобилизацию – она невозможна до конца войны.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским военным не стоит рассчитывать на демобилизацию – она невозможна до конца войны. Об...

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«Мы мечтали о возможности демобилизации. При этом мы прекрасно понимаем, что это наши мечты. Они прекрасны, они хороши, но мы четко знаем, что никакой демобилизации, естественно, не будет. Невозможно заменить такое количество боевых парней сейчас. Невозможно порой найти нормальное подкрепление, подготовленное в подразделениях, не то что там демобилизировать хотя бы одну роту из какого-то достаточно большого организма.

Например, из бригады убрать боевую, сильную роту – это сразу будет уже совершенно другая бригада. И этот вопрос, который по справедливости, конечно, интересует всех, каждый боец хочет справедливости, но при этом мы понимаем, что живем в несправедливом мире. Поэтому все прекрасно понимают, что будут воевать до конца, до окончания войны», – заявил Прошинский.

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