Чичваркин: Российскую армию не остановить

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Беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин верит в то, что президенты РФ и США «дотрут и договорятся» по Украине, но Владимир Путин якобы не станет соблюдать договоренностей.

Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока чудовищная просто мясорубка. Российская армия наступает. Денег достаточно, ресурсов достаточно, и какого-либо смысла останавливаться абсолютно нет. Факты такие, что бригады запрашивают все больше и больше медицины. Это реальность, а все остальное вымысел», – рассказал Чичваркин, снабжающий ВСУ медицинской техникой.

Он считает, что прекращение огня может наступить только в конце года.