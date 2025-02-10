Чичваркин: Российскую армию не остановить
Беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин верит в то, что президенты РФ и США «дотрут и договорятся» по Украине, но Владимир Путин якобы не станет соблюдать договоренностей.
Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока чудовищная просто мясорубка. Российская армия наступает. Денег достаточно, ресурсов достаточно, и какого-либо смысла останавливаться абсолютно нет. Факты такие, что бригады запрашивают все больше и больше медицины. Это реальность, а все остальное вымысел», – рассказал Чичваркин, снабжающий ВСУ медицинской техникой.
Он считает, что прекращение огня может наступить только в конце года.
«Может быть, конец 2025 года. Но они запланировали, какие деньги они должны потратить и освоить, и они их будут тратить и осваивать. И пока у них получается захватывать землю, они ее будут захватывать. Какой смысл останавливаться, если будет заморозка, и каждому достанется то, что он контролирует», – сказал Чичваркин.
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