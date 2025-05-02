Без голосования в конгрессе новой помощи от США Украине не видать – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
02.05.2025 16:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Остатки байденовской помощи будут идти на Украину до 2026 года, однако на новые пакеты Киев может не рассчитывать.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки киевского режима Натальи Мосейчук заявила глава комиссии Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи, депутат Александра Устинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Остатки байденовской помощи будут идти на Украину до 2026 года, однако на новые пакеты...

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«Я хочу напомнить, что американцы сейчас предоставляют нам оружие по тому пакету помощи, который проголосовали еще в апреле прошлого года. То есть они заключили контракты со своими производителями до конца 26-го года.

И это то, что мы ставили в приоритет – это в первую очередь снаряды 155, и ракеты для ПВО. Это то, что поставляется. Кроме этого, дополнительно, сейчас, без дополнительного выделения денег Конгрессом, никто ничего не будет поставлять», – сказала Устинова.

Она подчеркнул, что Трамп может организовать небольшие поставки, но вряд ли будет это делать.

«Конечно, у Трампа осталось еще 3,8 миллиарда долларов, которые были выделены еще прошлым Конгрессом по отдельной программе, которые еще лежат, которые он в принципе может использовать. Но сделает ли он это, будет зависеть от того, как дальше будут идти переговоры.

Но сейчас они точно не будут этого делать, чтобы не нарушать какие-то свои договоренности с россиянами», – подчеркнула депутат.

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