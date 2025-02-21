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Симпатизирующий трампистам американский таблоид New York Post публикует материал с рядом интересных инсайдов по динамике разворота нынешней администрации США в отношении киевских властей.

Самый громкий посыл в публикации – «Зеленскому лучше немедленно уехать из Украины, заявил газете источник в окружении Трампа».

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При этом, если верить газете, у Трампа уже даже придумали Зеоенскому локацию для будущей эмиграции. И да – не в Лондон.

«Лучший вариант для [Зеленского] и всего мира — это если он немедленно уедет во Францию», – сказал собеседник издания.

По словам другого источника издания в Белом доме, разговоры о выборах и замене руководства Украины начали подниматься в окружении Трампа пару месяцев назад.

«Антизеленские настроения широко распространены в Западном крыле Белого дома ( именно там располагается президентский кабинет – ПН», – говорит конфидент издания.

Еще один представитель Белого дома заявил The Post, что «как и Папа Римский, я не поклонник того, кто запрещает церкви», имея в виду нициированный Банковой скандальный закон, который позволяет запретить каноническую УПЦ.

По данным газеты, поворотным моментом для Трампа стал отказ Зеленского подписать сделку по редким минералам. Там расценивают это как обман.

«Помощники Трампа говорят, что президент считает, что Зеленский в принципе согласился в сентябре во время встречи в Башне Трампа предоставить США 500 миллиардов долларов редкоземельных элементов в качестве компенсации за 183 миллиарда долларов одобренной Конгрессом помощи», – говорится в статье.

При этом источники газеты признают, что пока у Трампа нет очевидного претендента на роль преемника Зеленского. В этих условиях последний сохраняет теоретический шанс сохраниться у власти, подписав требуемый американцами договор. Правда, отношение Белого дома к нему вряд ли улучшится даже после этого. Максимум, его будут просто терпеть. Но и это неточно.

Сигнал насчет желательности исчезновения из украинского политического поля – не единственный в ряду тех, что посылают в эти дни из Вашингтона в Киев. Так, член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Рады от партии Петра Порошенко Алексей Гончаренко пишет в своей соцсети о том, что США остановили часть военной помощи Украине.

«США заморозили продажу оружия Украине. Вчерашнее заявление Романа Костенко – абсолютно правдивое. Мне это подтверждают американские компании», – сообщил Гончаренко, комментируя слова влиятельного коллеги по парламенту, секретаря комитета по обороне, опубличившего тот факт, что американские частные компании заморозили военные контракты с Украиной. Правда, по словам Костенко, помощи по линии Пентагона это пока не коснулось.

Можно предположить, что все эти “сливы” и инсайды – часть усилий команды Трампа по подталкиванию Зеенского к правильному, с точки зрения США, решению.