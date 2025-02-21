Саудовский контакт – не первый. Стало известно о других тайных переговорах США и России по Украине

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Reuters утверждает, что предствители США и РФ в последние месяцы тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны на Украине.

По данным Reuters, последняя такая негласная встреча произошла на прошлой неделе во время Мюнхенской конференции, а кще одна – в швейцарской Женеве.

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Утверждается, что вопреки официальным отказам признать этот факт, альтернативный канал связи между Вашингтоном и Москвой начал работать сразу же после победы Трампа на выборах 5 ноября. Участники переговоров — отставные выходцы из диломатических и силовых кругов. Лишь небольшой круг советников Трампа был в курсе этих контактов.

Цель встреч — «улучшение коммуникации и обсуждение идей». Но неизвестно, будут ли они продолжаться после открытия официальных переговоров.

Источники агентства описали эти переговоры как неофициальные. Хотя их участники имеют дипломатический опыт и опыт в сфере безопасности, они не являются государственными служащими, и непонятно, делегировали ли их правительства, сообщили собеседники, отказавшиеся назвать имена переговорщиков.

Многие другие детали остаются непонятными, включая повестку дня встреч, присутствовали ли на них украинцы и когда именно начались контакты.

“Впрочем, информация об этих встречах, о которых не сообщалось официально, освещает закулисные усилия США и России по поиску путей прекращения войны, несмотря на почти полную заморозку официальных контактов во времена предшественника Трампа, бывшего президента Джо Байдена”, – говорится в публикации.

Один из источников описал переговоры в Швейцарии как дискуссии «второго уровня» — дипломатический термин для неофициального диалога, направленного на улучшение коммуникации и обмен идеями, а не на разработку конкретных предложений.

В 2023 году NBC сообщал, что бывшие сотрудники национальной безопасности США проводили тайные переговоры с россиянами, считавшимися близкими к Кремлю, и некоторые из них в конце концов встретились с министром иностранных дел России Лавровым.