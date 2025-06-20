Армянский эксперт о ПМЭФ: Всё больше и больше стран будут тянуться к России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Государства глобального Юга, несмотря на санкции Запада, участвуют в Петербургском международном экономическом форуме, поскольку Россия предлагает альтернативу англо-саксонскому мировому порядку – возможность для бывших колониальных и малых стран стать участниками принятия решений на глобальном уровне.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил координатор Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Многие страны мира и их население устали от прежних мировых финансовых и экономических отношений, устали от гегемонии коллективного Запада во главе с США. Устали о того, что Вашингтон и его союзники занимаются через свои финансовые институты и власть доллара, живя фактически за счёт других стран и народов. Проще говоря, грабят эти народы и многие понимают, что единственная сила, которая способна положить конец этой несправедливости и помочь создать более справедливую финансовую и экономическую систему – это Россия. Поэтому многие страны мира, особенно те, кто пострадали от колониальной политики Запада, они естественно тянутся к России», – отметил эксперт.

Армянский общественный деятель считает, что ПМЭФ становится площадкой для обсуждения создания новой мировой экономической системы, основанной на других принципах и при равноправии участников.

«Новой справедливой экономической модели, где другие страны, в том числе и малые страны, будут иметь возможности и голос при принятии мировых финансовых и экономических решений. То есть, чтобы поднять их роль в глобальных процессах. А сегодня всё наоборот – как раз из-за доминирования США».

Он также считает, что «со временем всё больше и больше стран будут тянуться к России, чтобы в дальнейшем также быть участниками принятия решений с финансами и мировой экономикой».