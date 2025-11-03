Алиев бросил конфликтовать с целым Кремлем и нашёл себе для битья одну из его башен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пропагандистский рупор президента Азербайджана Ильхама Алиева «Баку ТВ» вынужден срочно корректировать жесткую антироссийскую риторику после того, как «кризис эмоций» в отношениях двух стран был успешно преодолен президентами в прошлом месяце.

Новую парадигму пропаганды сформулировала Сабина Дадашева: против Азербайджана в Москве, по ее версии, выступает только одна из «башен Кремля».

Поводом рассказать об этом стало масштабное дело об успешно раскрытом и предотвращенном в октябре «государственном перевороте». Его якобы готовил аксакал азербайджанской политики, близкий друг покойного президента Гейдара Алиева 87-летний Ремиз Мехтиев.

Он обвинил сына своего умершего друга в авторитарных тенденциях, которые провоцируют в стране «управленческий хаос». Преодолеть его Мехтиев предложил через создание госсовета из 50 человек.

Свои идеи престарелый политик изложил письменно и направил почему-то в Москву, но «в Белокаменной играть на стороне заговорщика не стали», утверждает Дадашева.

«Ставка на Москву – поступок, мягко говоря, опрометчивый. Контактировать с той частью истеблишмента России, которая настроена на ухудшение отношений с Баку, то есть условно с так называемой партией войны, – игра рискованная до безрассудства, как русская рулетка», – прокомментировала инцидент азербайджанская телеведущая.

Она утверждает, что информация о готовящемся перевороте была передана представителями российской стороны в Душанбе на саммите глав СНГ.

«Это было ожидаемо. В Баку ни у кого нет иллюзий в отношении Москвы. Ну, как минимум, одной из кремлевских башен с ярко выраженной антиазербайджанской программой. Но бесперспективность идей Мехтиева очевидна даже тем, кто не настроен на диалог. Не говоря уже о прагматиках, не просто ориентированных на сближение – и изо всех сил избегающих развития худших сценариев», – рассуждала Дадашева.

Такое объяснение было крайне необходимо азербайджанским СМИ, которые две недели после ареста Мехтиева находились в глубоком когнитивном тупике. Многие с готовностью обвинили Москву в подготовке переворота. В качестве доказательства приводился тот факт, что близкий к обвиняемому председатель Совета аксакалов Имишлинского района Салех Самедов 9 мая этого года организовал мероприятие под флагом СССР и с георгиевской лентой – «символом Российской империи».

Если обитателей «вражеской башни Кремля» в Баку не называют, то “конструктивные силы” явно проявили себя. На прошлой неделе председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер встретился в Санкт-Петербурге с президентом азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Равшаном Наджафом.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев полагает, что Азербайджан и Турция займутся реэкспортом российского газа в Европу после того, как в 2028 году вступит в силу запрет ЕС на импорт энергоносителей из РФ.

Россия будет формально поставлять на 12-13 млрд кубометров больше газа на внутренние рынки Турции и Азербайджана, компенсируя таким образом объемы, необходимые для Венгрии и Словакии.

Еще одним представителем «партии мира» для Азербайджана оказался вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Недавно в Тбилиси на пятом «Форуме Шёлкового пути» он заявил, что РЖД уже согласовывает тарифы на доставку российских грузов в Армению через Азербайджан. Ильхам Алиев подтвердил, что снял все ограничения на транзит.

Однако для «вражеской башни Кремля» еще не все потеряно. Азербайджанские пропагандисты могут в любой момент двинуть ее в атаку. Все зависит от действий президента. Параллельно с восстановлением отношений с Москвой Ильхам Алиев обсуждал со своим казахским коллегой Касым-Жомарт Токаевым план развития транспортного маршрута Средний коридор, который является западной альтернативой транзиту китайских товаров через Россию.

Изначально прокладывать Средний коридор планировалось через Грузию: Баку – Тбилиси – Карс. Но ввиду неправильного («пророссийского») поведения грузин возможны корректировки. Новый маршрут пройдет через «Дорогу Трампа» (Зангезурский коридор). Алиев пообещал открыть его к концу 2028 года.

Кроме того, Азербайджан и США обсуждают перспективы военного сотрудничества. Недавно Баку посетила американская делегация во главе с командующим Центрального командования США и адмиралом Военно-морских сил Брэдом Купером.