Зюганов: Иезуит Трамп принял решение по «Томагавкам» именно в день рождения Путина

Максим Столяров.  
07.10.2025 19:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 532
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Украина


Совершенно неслучайно и провокационно, что президент США Дональд Трамп заговорил о «Томагавках» для Украины именно сегодня.

Об этом с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Совершенно неслучайно и провокационно, что президент США Дональд Трамп заговорил о «Томагавках» для Украины...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они сегодня, в день рождения Путина, приняли абсолютно иезуитское решение, на которое мы обязаны ответить. Речь идёт о том, что Трамп принял решение по «Томагавкам». Он не расшифровал его, но «Томагавки» – это ракета, которая несёт ядерное оружие.

Запускается с эсминцев, подводных лодок, есть сухопутный вариант. В 2500 км зону поражения попадают все объекты, включая крупные заводы, ядерные центры и всё остальное.

Это решение не опрометчивое, это решение абсолютно провокационное, и ответить можем мы только все вместе», – призвал Зюганов.

Ранее Трамп заявил, что в целом принял решение относительно поставок ракет «Томагавк» Киеву, однако, каким оно является, не уточнил.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить