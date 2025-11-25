Зять Кучмы уже сформировал параллельные органы власти на Украине

Игорь Шкапа.  
25.11.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 636
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Майдан, Общество, Политика, Россия, Украина


По сути, на Украине сформировалась вторая ветвь власти.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

По сути, на Украине сформировалась вторая ветвь власти. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он напомнил, что депутат ВР от правящей партии, глава гуманитарного комитета Никита Потураев (требовавший сажать на кол жителей ЛДНР) призвал к формированию широкой коалиции, озвучив идею, продвигаемую Петром Порошенко.

Бортник же заметил, что Потураев входит в команду ориентированного на глобалистов олигарха и зятя экс-президента Леонида Кучмы Виктора Пинчука, одного из спонсоров Демпартии США.

«Это просто “антикоррупционная” ветвь власти. Я уже шутил, что в нашей стране нет больше судебной, законодательной, исполнительной ветвей власти. Есть президентская вертикаль и “антикоррупционная” вертикаль власти. И между ними есть конкуренция, которая проявляется в разных формах: информационных, политических, правовых, каких угодно.

И как раз Потураев, несмотря на то, что он находится как бы внутри большинства президентского, принадлежит к “антикоррупционной” вертикали власти. И поэтому звучат такие заявления», – говорит Бортник.

Эксперты сошлись во мнении, что налицо центробежные тенденции во властной команде.

«Вспомните, с чего начиналась осень 2013 года, интриги между Клюевым и Лёвочкиным, и чем всё это закончилось. Поэтому большой риск существует того, что кто-то из наших политиков традиционно, захотев приготовить себе обед, сожжет хату. Такой риск существует. Но и государство отнюдь не беззащитный младенец в этой ситуации. Поэтому тут 50 на 50», – считает Золотарев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить