Зря радуетесь, эскалация опасна мировой войной – посол России в Лондоне

Анатолий Лапин.  
07.06.2025 17:18
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Западные пропагандисты зря аплодируют Украине, перешедшей к диверсионно-террористической деятельности против России.

Об этом в эфире телеканала SkyNews заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные пропагандисты зря аплодируют Украине, перешедшей к диверсионно-террористической деятельности против России. Об этом в...

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«В западной прессе и СМИ это, конечно, вызвало бурные аплодисменты, мы это видели. Но никто, ни один эксперт, ни один журналист не упомянул о военном балансе, о стратегической стабильности, о необходимости иногда задумываться о том, что они делают… Такие действия переводят конфликт на другой уровень эскалации. Это значит, что лучше этого не делать, а лучше осознать и помнить, что мы делаем.

Сейчас у нас ограниченный конфликт, который, конечно, имеет более широкое влияние на европейскую безопасность, но ограниченный конфликт должен оставаться ограниченным конфликтом, и не перерастать в мировую войну. Это худший сценарий, который мы можем себе представить», – заявил Келин.

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