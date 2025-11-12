«Ждем своего Даниила Галицкого, который поедет на поклон в Орду» – киевский экономист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине следует избегать участия в глобальном противостоянии Пекина и Вашингтона. На эту тему в киевском издании «Зеркало недели» рассуждает финансовый аналитик и экономист, экс-советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Автор отмечает, что Китай и США лишь договорились о перемирии на короткий срок, «в который стороны будут активизировать точки асимметричного противостояния».

«Украинской дипломатии с учетом этого крайне необходимо избавиться от статуса Украины как точки асимметричного противостояния Китая и США. Украине надо выйти из трех точек противостояния США и Китая, под которыми следует понимать европейское направление агрессии РФ, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион. Эту же задачу сейчас решают страны Ближнего Востока, включая Израиль, Южная Корея, Индия, Япония, Иран и другие. Пока условно успешно выполняет эту задачу дипломатия Израиля и стран Ближнего Востока. Что ж, решение этой апории и приведет Украину к миру. То есть ключи от мира лежат в Пекине и Вашингтоне. И, конечно, в Киеве», – считает Кущ.

По его словам, Китай пытается завершить формирование в Евразии Глобального евразийского острова или Монгольской империи 2.0 с центром в Пекине и стать конкурентом США в области технологий ИИ.

«Так что Украина находится фактически в геополитических условиях ХІІІ века, оказавшись в очередной раз на пути нового «Евразийского прилива» (хотя и в декорациях ХХІ века). И условная «битва на Калке» идет примерно в той же локации, впрочем, ее результат сейчас, в отличие от битвы 1223 года, еще не решен. Повторение метаисторических и метагеографических трендов не означает аналогичного повторения реальных событий в физически-материальной истории. Потому что современные люди изменяют циклические тренды, иногда на 180 градусов. Так что ожидаем своего Даниила Галицкого, политика с западной «короной», который сможет поехать в Орду. Хотя на этот раз придется ехать не в Сарай-Бату, а в Пекин», – прогнозирует Кущ.

Напомним, что Даниил Галицкий, ранее воевавший с татарами, в 1245—1246 годах поехал в столицу Золотой Орды и признал вассальную зависимость своего княжества от ханов.