Зеленского еще вовсю попользуют и Трамп, и Европа – эксперт

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Пиджак Зеленского был далеко не единственным пиар-символом саммита ЕС. Коллективное фото с лидерами стран НАТО стало предметом изучения с далеко идущими выводами.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал журналист, политолог Юрий Светов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кукловоды Зеленского в пиаре — англичане. Видимо, они просчитали какие-то варианты. Где впервые в таком наряде объявился Зеленский? Ему дал аудиенцию король Великобритании Карл III, и сам король был в обычном светлом костюме, а Зеленский явился в чёрном траурном. Если мы ищем символику, очень любопытна коллективная фотография. Почему он присутствует, когда там снимаются руководители стран-членов НАТО? Его туда пригласили и поставили во втором ряду рядом с Урсулой фон дер Ляйен. Эти все вещи были подготовлены для украинского обывателя: Зеленский стоит во втором ряду, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер — в третьем. И некие украинские эксперты по линейке вымеряли расстояние от Зеленского до Трампа и от Кира Стармера до Трампа», – отметил он.

Главным символом саммита обозреватель назвал встречу Трампа с Зеленским. Еще совсем недавно Зеленский летел «за тридевять земель» на саммит G7 в Канаде в надежде встретиться, но Трамп его проигнорировал.