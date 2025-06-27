Зеленского еще вовсю попользуют и Трамп, и Европа – эксперт
Пиджак Зеленского был далеко не единственным пиар-символом саммита ЕС. Коллективное фото с лидерами стран НАТО стало предметом изучения с далеко идущими выводами.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал журналист, политолог Юрий Светов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кукловоды Зеленского в пиаре — англичане. Видимо, они просчитали какие-то варианты. Где впервые в таком наряде объявился Зеленский? Ему дал аудиенцию король Великобритании Карл III, и сам король был в обычном светлом костюме, а Зеленский явился в чёрном траурном.
Если мы ищем символику, очень любопытна коллективная фотография. Почему он присутствует, когда там снимаются руководители стран-членов НАТО? Его туда пригласили и поставили во втором ряду рядом с Урсулой фон дер Ляйен. Эти все вещи были подготовлены для украинского обывателя: Зеленский стоит во втором ряду, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер — в третьем. И некие украинские эксперты по линейке вымеряли расстояние от Зеленского до Трампа и от Кира Стармера до Трампа», – отметил он.
Главным символом саммита обозреватель назвал встречу Трампа с Зеленским. Еще совсем недавно Зеленский летел «за тридевять земель» на саммит G7 в Канаде в надежде встретиться, но Трамп его проигнорировал.
«Для меня загадка, кто оказывает такое сильное влияние на американского президента, что, негативно относясь к Зеленскому (и это регулярно проявляется), он с ним встретился и даже назвал «хорошим парнем». Значит, какая-то сила обладает рычагами воздействия на Трампа, и эта сила продолжает держать Зеленского у власти.
Смотрите, Зеленский вдруг сказал, что хорошо бы закончить конфликт на Украине до конца президентства Трампа. То есть он уже говорит про 2029 год. А что говорят, допустим, из Германии? Там натовские генералы говорят, что им надо быть готовым воевать с Россией где-то в 2030 году. Значит, кто-то строит такого рода планы, и в этих планах господин Зеленский продолжает присутствовать», – указал Светов.
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