Зеленский уверовал, что станет главой антитрамповской коалиции, которой не существует

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Европа полностью заменит помощь со стороны США.

Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Зеленский считает, что страны Запада, особенно Франция и Великобритания, могут полностью заменить собой Соединенные Штаты . Что если Соединенные Штаты отказываются от игры, то, соответственно, есть Стармер, есть Макрон на подходе Мерц. И они создадут определенный тройственный союз в поддержку Украины, и они полностью заменят собой Украину», – сказал эксперт.

Он назвал такой подход линейным мышлением, не учитываюшим многих факторов.

«А если завтра Трамп договорится, например, с тем же Стармером относительно того, что «мы вон там выставляли пошлины в размере 54%, мы готовы остановиться на 15-20%. Но первое, второе, третье, четвертое, Украину забудьте». Как вы думаете, согласится Стармер в условиях, в которых сегодня находится Великобритания?

А дальше точно та же ситуация с Макроном. Точно та же ситуация будет с Германией. То есть сейчас на протяжении вот этих 90 дней, которые Трамп сказал, что «мы подождем с введением пошлин», это будут 90 дней сплошных переговоров, когда будут разного рода пожелания Соединенных Штатов привязаны к размеру, пошлин для той или иной страны.

Зеленский уверовал в то, что он может стать мировым лидером, который будет лидером антитрамповской коалиции. Он уверовал в то, что антитрамповская коалиция будет в любом случае, он уверовал и что его назначат фактически флагом этой коалиции, знаменем, Бандерой», – заявил Бондаренко.