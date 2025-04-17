Зеленский уверовал, что станет главой антитрамповской коалиции, которой не существует

Анатолий Лапин.  
17.04.2025 09:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Европа полностью заменит помощь со стороны США.

Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Европа полностью заменит помощь со стороны США. Об...

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«Зеленский считает, что страны Запада, особенно Франция и Великобритания, могут полностью заменить собой Соединенные Штаты. Что если Соединенные Штаты отказываются от игры, то, соответственно, есть Стармер, есть Макрон на подходе Мерц. И они создадут определенный тройственный союз в поддержку Украины, и они полностью заменят собой Украину», – сказал эксперт.

Он назвал такой подход линейным мышлением, не учитываюшим многих факторов.

«А если завтра Трамп договорится, например, с тем же Стармером относительно того, что «мы вон там выставляли пошлины в размере 54%, мы готовы остановиться на 15-20%. Но первое, второе, третье, четвертое, Украину забудьте». Как вы думаете, согласится Стармер в условиях, в которых сегодня находится Великобритания?

А дальше точно та же ситуация с Макроном. Точно та же ситуация будет с Германией. То есть сейчас на протяжении вот этих 90 дней, которые Трамп сказал, что «мы подождем с введением пошлин», это будут 90 дней сплошных переговоров, когда будут разного рода пожелания Соединенных Штатов привязаны к размеру, пошлин для той или иной страны.

Зеленский уверовал в то, что он может стать мировым лидером, который будет лидером антитрамповской коалиции. Он уверовал в то, что антитрамповская коалиция будет в любом случае, он уверовал и что его назначат фактически флагом этой коалиции, знаменем, Бандерой», – заявил Бондаренко.

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