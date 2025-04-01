Зеленский экономит на снарядах, чтобы залатать бюджет – документ
С конца января 2025 года Генштаб ВСУ, «в связи с сокращением иностранными партнёрами объёмов поставок вооружений и военной техники» распорядился урезать украинские войска в обеспечении боеприпасами.
Копию документа опубликовал «Канал Форт», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По нашим данным разворованный бюджет Украины с начала года пытаются залатать путем экономии боеприпасов на фронте. Предвидя слив, наркет заранее организовал сбор денег на удержание власти. О мобилизованных естественно никто не подумал – разберутся», – комментируют авторы.
За подписью начальника Генштаба ВСУ Баргилевича, в документе указаны необходимые суточные объёмы ракет и артиллерийских боеприпасов при различных боевых операциях.
Во время наступательных операций на направлении главного удара 30 снарядов (мин) на пушку, БМ, миномёт. На других направлениях – 15. В обороне – по 30 снарядов на основном направлении, и 10 на других, при стабилизации, расход снижается до 5.
Ответственность за выполнение распоряжения возложена на начальника управления ракетных войск и артиллерии ДШВ ВСУ Артамощенко.
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