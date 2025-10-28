Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Опыт войны против России показал, что странам НАТО нужно иметь на вооружении большой ассортимент дешёвых и массовых дронов.

Об этом на пресс-конференции в Сирии заявил британский политик, экс-депутат парламента Роберт Сили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Западная стратегия не работает. Наши дроны не очень хорошо работают, к тому же ещё и очень дорогие. Отдельные подразделения используют по 150 дронов в день. Если дроны стоят по 50 тысяч, то за месяц будем тратить треть миллиарда. То есть, западная модель финансово нестабильна», – сказал Сили.