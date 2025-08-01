Запад и Зеленский превратились в опасных заложников друг друга

Максим Столяров.  
01.08.2025 16:29
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 232
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Майдан, Общество, Политика, Россия, Украина


Несмотря ни на какие выходки, Запад продолжит терпеть Зеленского во главе Украины, дабы в момент смены власти не рухнул фронт.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил политолог Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря ни на какие выходки, Запад продолжит терпеть Зеленского во главе Украины, дабы в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Киеве прошла операция по укрощению строптивого Зеленского, по возвращению его в стойло, по начертанию красных линий. Потому что из-за своих амбиций Зеленский действительно уверовал, что он суперзвезда мировой политики, и он как хвост может вертеть собакой. Во многом это действительно ему удается, но здесь он уже перешел грани.

Но, с другой стороны, давайте все-таки поймем, что если на чаши весов на Западе будет вот этот истеричный шантажист, хам Зеленский и его политическая судьба, а на другой чаше весов будет дестабилизация политической ситуации на Украине, создание предпосылок для политического кризиса, то, конечно, будут терпеть все-таки Зеленского.

Потому что общая цель на Западе и у либеральных глобалистов, и у трампистов – это использование Украины против России, как геополитическое военное орудие», – сказал Скориков.

«Но если будет шататься трон, то будет шататься и фронт. Это аксиома. И Зеленский это прекрасно понимает, поэтому так хамски себя ведет, и решился на такие смелые действия против своих же хозяев и кормильцев.

В ближайшее время все эти протесты сойдут на нет, но Зеленский в общем-то получил такой сигнал, что дальше своенравничать ему не стоит. Ведь не случайно Залужный появился на обложке Vogue в костюмчике. Это тоже такой своеобразный сигнал, что вот у нас есть тут в британских кустиках запасной», – добавил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить