Запад и Зеленский превратились в опасных заложников друг друга
Несмотря ни на какие выходки, Запад продолжит терпеть Зеленского во главе Украины, дабы в момент смены власти не рухнул фронт.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил политолог Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Киеве прошла операция по укрощению строптивого Зеленского, по возвращению его в стойло, по начертанию красных линий. Потому что из-за своих амбиций Зеленский действительно уверовал, что он суперзвезда мировой политики, и он как хвост может вертеть собакой. Во многом это действительно ему удается, но здесь он уже перешел грани.
Но, с другой стороны, давайте все-таки поймем, что если на чаши весов на Западе будет вот этот истеричный шантажист, хам Зеленский и его политическая судьба, а на другой чаше весов будет дестабилизация политической ситуации на Украине, создание предпосылок для политического кризиса, то, конечно, будут терпеть все-таки Зеленского.
Потому что общая цель на Западе и у либеральных глобалистов, и у трампистов – это использование Украины против России, как геополитическое военное орудие», – сказал Скориков.
«Но если будет шататься трон, то будет шататься и фронт. Это аксиома. И Зеленский это прекрасно понимает, поэтому так хамски себя ведет, и решился на такие смелые действия против своих же хозяев и кормильцев.
В ближайшее время все эти протесты сойдут на нет, но Зеленский в общем-то получил такой сигнал, что дальше своенравничать ему не стоит. Ведь не случайно Залужный появился на обложке Vogue в костюмчике. Это тоже такой своеобразный сигнал, что вот у нас есть тут в британских кустиках запасной», – добавил он.
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