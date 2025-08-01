Несмотря ни на какие выходки, Запад продолжит терпеть Зеленского во главе Украины, дабы в момент смены власти не рухнул фронт.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил политолог Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве прошла операция по укрощению строптивого Зеленского, по возвращению его в стойло, по начертанию красных линий. Потому что из-за своих амбиций Зеленский действительно уверовал, что он суперзвезда мировой политики, и он как хвост может вертеть собакой. Во многом это действительно ему удается, но здесь он уже перешел грани.

Но, с другой стороны, давайте все-таки поймем, что если на чаши весов на Западе будет вот этот истеричный шантажист, хам Зеленский и его политическая судьба, а на другой чаше весов будет дестабилизация политической ситуации на Украине, создание предпосылок для политического кризиса, то, конечно, будут терпеть все-таки Зеленского.

Потому что общая цель на Западе и у либеральных глобалистов, и у трампистов – это использование Украины против России, как геополитическое военное орудие», – сказал Скориков.