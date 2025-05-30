Запад делает шаг назад, чтобы перестроиться для решающего удара по России – эксперт
Коллективный Запад и даже Зеленский согласны с тем, что нанести стратегическое поражение России не удастся и нужно выстраивать новую стратегию.
На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Большой сдвиг состоит в том, что раньше риторика того, что ещё недавно называлось коллективным Западом, была в том, что Россию надо победить. Сейчас – немедленно нужен мир или хотя бы перемирие. Заметьте, даже у самых ястребиных ястребов из повестки ушла тема, что Россию надо победить. Очевидно, что на языке умолчаний тема победы над РФ, похоже, снята с повестки дня, причём всеми, даже самыми ярыми её недругами.
Признано, что стратегического поражения России, по крайней мере в данном цикле, добиться не удаётся. Это новая реальность. С этим, похоже, согласны все, даже Зеленский. И вот теперь из этого и от этого все будут плясать в выстраивании своих дальнейших стратегий», – подчеркнул он.
Однако вслед за СВО многие «тлеющие точки» превращаются в «горячие», с проверкой на устойчивость прежнего баланса сил.
«Я так скажу: посмотрели люди на наше СВО и поняли – ага, теперь, в принципе, можно и подраться. И то, что раньше было не комильфо, уже работает. И поскольку решают технологии, в них начинают вкладываться, во всякие роботы, беспилотники и прочее, чтобы изменить баланс сил в свою пользу, даже который годами казался незыблемым.
Это началось, на самом деле, ещё с Карабаха, где азербайджанцы «Байрактарами» раздолбали армянские укрепрайоны, многие десятилетия считавшиеся неприступными. В разных местах разные страны будут готовиться к конфликтам, запасать, копить силы, изучать разные технологии, инвестировать в них. То есть, мы входим в достаточно опасный, но и интересный мир», – подытожил Чадаев.
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