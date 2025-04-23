«Законная цель»: на Украине грозят ударом по Красной площади 9 мая

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина планирует нанести массированный удар по Красной площади в Москве в День Победы, для этого она уже накопила необходимый ресурс.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Еще раз подчеркиваю, Красная площадь – это законная цель для нас так же. Ну слушай, когда летит российская баллистика по Киеву, они что говорят? Они говорят, что там военный шел. На Красной площади сколько будет военных? Ну, так же Бог велел влупить, ну а почему бы и нет», – заявил Лапин.

Его поддержал ведущий, который подчеркнул, что спецслужбы не скрывают подготовку такого удара.

«Украинские спецслужбы не скрывают планирование, это говорили заранее, что на 9 мая Москва примет украинские подарки, потому что сегодня ночью Одесса принимала российские, потом Запорожье принимала, Харьков, недавно Сумы, Кривой Рог, Николаев. У нас постоянно обстреливают наши города. Москва должна принять эти подарки, особенно учитывая, что накоплено сейчас именно для этого», – сказал Береза.

Лапин продолжил тему удара.