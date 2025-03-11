Загнавшей себя в кризис Европе уже не выгодно прекращение войны – офицер США
Вместо увеличения ВПК и обещаний отправить военный контингент на Украину, Европе стоило бы перестать покупать российский газ.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил советский эмигрант, капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот Европа говорит, что она и то даст, и солдат пришлет. А как насчет того, чтобы перестать покупать российский газ? Вот просто начните мирно – перестаньте его покупать за эту цену, за дешевую. Ну, будет вам на 10 долларов дороже в месяц стоить. Но это сохранит сотни или тысячи жизней украинцев, за которых вы так ратуете.
Перестаньте покупать, потому что вы покупаете этот газ, тратите на него миллиарды долларов в России, а потом Украине из 10 миллиардов даете миллиардик. То есть, вы как бы кормите и ту сторону, и эту. Ту сторону вы кормите, этой вы помогаете», – сказал Табах.
По его мнению, Европе очень выгодно продолжать войну.
«Если подумать, то таким образом Европа не хочет окончания войны. Ей выгодно даже по ценам на газ это делать.
Потому что если закончится война и перестанут стрелять, то цены на газ могут вырасти. То есть России уже не нужно будет столько денег и всего остального, санкции с нее снимут. И она повысит цены на газ, или ещё что-то», – добавил офицер.
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