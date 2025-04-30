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Киевский режим продолжает террор мирного населения России, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Так, вчера поздно вечером украинские дроны нанесли удар по городу Рыльск в Курской области.

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«В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. В настоящее время они находятся в Рыльской больнице, где им оказывается необходимая помощь», – сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Россией сбито 34 украинских дрона самолетного типа.

В свою очередь Россия нанесла удары по Харькову.

«16 ударов зафиксировано по Харькову. Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура», – написал харьковский мэр Игорь Терехов.

Досталось и Днепропетровску.

«Сложная ночь для Днепра. Враг провел массированную шахедную атаку на город», – сообщил А гауляйтер Днепропетровщины Сергей Лысак.

Он отмечает, что в ряде районов областного центра вспыхнули пожары, традиционно акцентирует внимание на пострадавшей гражданской инфраструктуре, но признает, что «повреждено предприятие».