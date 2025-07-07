Украинское руководство надеется создать катастрофическую ситуацию, которая поможет спровоцировать США на прямую войну с Россией.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если предположить, что Россия сохранит свой темп, сохранит способность производить оружие и людские ресурсы в том же объеме, что и сейчас, а Украина – нет, то в какой-то момент даже самым ярым националистам на Украине станет ясно, что выживание государства требует урегулирования путем переговоров », – сказал профессор.

«Сейчас этого не хватает. Украинская элита, которая хочет продолжать сражаться, все еще верит, что они могут создать настолько катастрофическую ситуацию для России или для себя, что это заставит США напрямую вмешаться и напасть на Россию.

На самом деле это всегда было их надеждой, но сейчас это их последняя карта. Так что если предположить, что Трамп серьезно настроен отказаться от Украины, списать ее со счетов, мне кажется, что вероятность того, что другие и европейские державы, которые сейчас находятся в лагере Украины, тоже в конечном итоге откажутся от неё», – подытожил Петро.